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Тосун досрочно вернулся в Эвертон - форвард получил травму и может пропустить Евро
Это может стать большой потерей для турецкой команды
Игрок "Эвертона" Дженк Тосун перестал попадать в стартовый состав "ирисок" и на полгода был отправлен в "Кристал Пэлас". Однако его путешествие в Лондон очень быстро завершилось.
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По данным Sky Sports, форвард на тренировке получил травму колена и был досрочно возвращен "ирискам". В Ливерпуле оценят его состояние и назначат сроки восстановления.
Есть вероятность, что он может пропустить остаток текущего сезона. Это поставит под сомнение его участие на Евро-2020 в составе сборной Турции.
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