Кубок Англии. Норвич выбивает Тоттенхэм из турнира в серии пенальти

Кубок Англии. 1/8 финала

Быстрый гол забили "шпоры", хорошо выглядели большую часть игрового времени, доминировали и вполне могли забивать второй мяч. Могли, но не забили. В этом весь "Тоттенхэм" при Моуриньо. Все более закрытой становится эта команда, не может и не умеет развить свое преимущество, даже если значительно превосходит соперника в классе. Напомним, что "Норвич" на последнем месте в Премьер-лиге, почти без шангсов сохранить прописку в элите.

"Хотспур" забил после розыгрыша штрафного удара, Ло Чельсо навесил на Вертонгена, который неотразимо пробил головой. Что делать дальше - по-моуриньовски играть вторым номером.

У "Норвича" мало что получалось в атаках, но в обороне гости больше не ошибались. Да, выжидали, но имели на это право. А затем сотворили чудо, Маклин нанес удар и Дрмич лобил мяч в сетку. Игра продолжилась в овертаймах, а затем в серии пенальти. Первыми ошиблись "канарейки" - Маклин не забил с 11-ти метров, но у "шпор" затем промазали Ламела, Перрот и Фернандеш. Неожиданная, но не сенсационная победа "Норвича" и явно позорный вылет "Тоттенхэма". Это четвертая подряд неудача лондонцев.

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Тоттенхэм - Норвич Сити 1:1 (серия пенальти 2:3)

Голы: Вертонген 13 - Дрмич 79

Тоттенхэм: 13. Ворм, 5. Вертонген, 6. Мина Санчес, 15. Дайер, 24. Орье, 8. Уинкс (Ндомбеле 82), 18. Ло Чельсо, 20. Алли (Перрот 97), 27. Лукас Моура (Ламела 70), 52. Скипп, 23. Бергвейн (Жедсон 54).

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 5. Хэнли, 4. Годфри, 7. Рупп (Айда 72), 8. Вранчич (Маклин 67), 12. Льюис, 14. Кантуэлл, 19. Трибулл (Тетти 89), 17. Буэндия (Штайперманн 97), 20. Дрмич.

Предупреждения: Скипп 71 - Вранчич 12, Хэнли 73