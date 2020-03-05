"Уинкс был абсолютно мертвым – это его 12-й матч в старте подряд". Моуриньо – о вылете из Кубка Англии

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Норвича" (1:1, 2:3 пен.) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Цитирует португальца BBC. Интересно, что специалист проиграл 8 из 9 последних послематчевых серий пенальти (5 раз с "Челси", по разу – в "Тоттенхэме", "Реале" и "МЮ").

"Думаю, мы не заслуживали поражения, но это футбол. Матч вышел тяжелым. Как я и предполагал, у некоторых наших игроков были большие проблемы, но они прикладывали невероятные усилия".