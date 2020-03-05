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"Уинкс был абсолютно мертвым – это его 12-й матч в старте подряд". Моуриньо – о вылете из Кубка Англии

Англия
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Типичный Жозе

"Уинкс был абсолютно мертвым – это его 12-й матч в старте подряд". Моуриньо – о вылете из Кубка Англии
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Норвича" (1:1, 2:3 пен.) в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Цитирует португальца BBC. Интересно, что специалист проиграл 8 из 9 последних послематчевых серий пенальти (5 раз с "Челси", по разу – в "Тоттенхэме", "Реале" и "МЮ").

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"Думаю, мы не заслуживали поражения, но это футбол. Матч вышел тяжелым. Как я и предполагал, у некоторых наших игроков были большие проблемы, но они прикладывали невероятные усилия".

"Уинкс был абсолютно мертвым. Он вышел в стартовом составе в 11-м или 12-м матче подряд. У многих были проблемы. Но такого, что игроки вызвали у меня сплошной негатив, точно нет – наоборот, они сильно старались. Мне грустно из-за парней, ведь я справлюсь с поражением и со всем негативом – у меня много подобного за плечами".

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В статье: Жозе Моуриньо Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Норвич Сити Харри Уинкс
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