Зинченко съездит в Ньюкасл, а Челси – к Роджерсу. Стали известны пары ¼ финала Кубка Англии

Вчера, 4 марта, завершились матчи 1/8 финала Кубка Англии – самого старого футбольного соревнования планеты. "Лестер" справился с "Бирмингемом", "Шеффилд Уэнсдей" не сотворил сенсации в поединке с "Манчестер Сити", а "Норвич" оформил фуррор, выбив из турнира "Тоттенхэм" в серии пенальти. Матчи ¼ финала пройдут с 20 по 22 марта:

"Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

"Лестер" – "Челси"

"Норвич" – "Дерби Каунти" / "Манчестер Юнайтед"

???? Here is the official #EmiratesFACup quarter-final draw ????



What fixture are you looking forward to? pic.twitter.com/RLRf37Qaiv — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 4, 2020

Сегодня вечером, в 21:45 по киевскому времени, "Дерби Каунти" и "Манчестер Юнайтед" определят последнего участника следующей стадии Кубка Англии.