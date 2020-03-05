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Зинченко съездит в Ньюкасл, а Челси – к Роджерсу. Стали известны пары ¼ финала Кубка Англии

Англия
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"Манчестер Юнайтед" и "Дерби" сегодня определят, кто встретится с "канарейками"

Зинченко съездит в Ньюкасл, а Челси – к Роджерсу. Стали известны пары ¼ финала Кубка Англии
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Вчера, 4 марта, завершились матчи 1/8 финала Кубка Англии – самого старого футбольного соревнования планеты. "Лестер" справился с "Бирмингемом", "Шеффилд Уэнсдей" не сотворил сенсации в поединке с "Манчестер Сити", а "Норвич" оформил фуррор, выбив из турнира "Тоттенхэм" в серии пенальти. Матчи ¼ финала пройдут с 20 по 22 марта:

  • "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"
  • "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"
  • "Лестер" – "Челси"
  • "Норвич" – "Дерби Каунти" / "Манчестер Юнайтед"

Сегодня вечером, в 21:45 по киевскому времени, "Дерби Каунти" и "Манчестер Юнайтед" определят последнего участника следующей стадии Кубка Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок Англии Челси (Лондон) Манчестер Сити Дерби Каунти Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Норвич Сити Ньюкасл (Англия) Лестер Сити
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