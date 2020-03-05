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Зинченко съездит в Ньюкасл, а Челси – к Роджерсу. Стали известны пары ¼ финала Кубка Англии
"Манчестер Юнайтед" и "Дерби" сегодня определят, кто встретится с "канарейками"
Вчера, 4 марта, завершились матчи 1/8 финала Кубка Англии – самого старого футбольного соревнования планеты. "Лестер" справился с "Бирмингемом", "Шеффилд Уэнсдей" не сотворил сенсации в поединке с "Манчестер Сити", а "Норвич" оформил фуррор, выбив из турнира "Тоттенхэм" в серии пенальти. Матчи ¼ финала пройдут с 20 по 22 марта:
- "Шеффилд Юнайтед" – "Арсенал"
- "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"
- "Лестер" – "Челси"
- "Норвич" – "Дерби Каунти" / "Манчестер Юнайтед"
???? Here is the official #EmiratesFACup quarter-final draw ????— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 4, 2020
What fixture are you looking forward to? pic.twitter.com/RLRf37Qaiv
Сегодня вечером, в 21:45 по киевскому времени, "Дерби Каунти" и "Манчестер Юнайтед" определят последнего участника следующей стадии Кубка Англии.
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