Агуэро вывел Сити в ¼ Кубка Англии – Серхио забивает каждую 81 минуту в турнире

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Шеффилд Уэнсдей" уступил "Манчестер Сити" со счетом 0:1. "Горожане" имели большое преимущество по ходу поединка и нанесли 19 ударов по воротам соперника, но в сетку влетел только один мяч.

Единственный гол был забит в начале второго тайма. На 53-й минуте поразил ворота Серхио Агуэро, ему ассистировал Бенжамен Менди.

Интересно, что аргентинский нападающий "небесно-голубых" забил 20-й гол в своем 22-м выступлении в Кубке Англии. В среднем он забивает один гол каждую 81 минуту в соревновании.

