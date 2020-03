Дайер устроил разборки с фанатами Тоттенхэма – брат Эрика не стерпел критику в адрес футболиста

Лондонский "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, проиграв "Норвичу" в серии послематчевых пенальти (1:1, по пенальти 2:3). После матча защитник хозяев Эрик Дайер залез на трибуну фанатов "шпор" и попытался разобраться с одним из них. Англичанин прорывался к болельщику, но другие поклонники "лилейно-белых" пытались сдержать исполнителя своей команды. Неизвестно, будут ли применены к Эрику какие-то санкции.

Также есть предположение, что на самом деле Эрик набросился на фаната за расистские выкрики в адрес Жедсона Фернандеша – именно он не забил решающий пенальти в серии.

