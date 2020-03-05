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Дайер устроил разборки с фанатами Тоттенхэма – брат Эрика не стерпел критику в адрес футболиста
Моуриньо после матча все объяснил
Лондонский "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Англии, проиграв "Норвичу" в серии послематчевых пенальти (1:1, по пенальти 2:3). После матча защитник хозяев Эрик Дайер залез на трибуну фанатов "шпор" и попытался разобраться с одним из них. Англичанин прорывался к болельщику, но другие поклонники "лилейно-белых" пытались сдержать исполнителя своей команды. Неизвестно, будут ли применены к Эрику какие-то санкции.
Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ— Marc BA ???? ⚽ (@marc_ba12) March 4, 2020
"Я думаю, что Дайер сделал то, что мы, профессионалы, не имеем права делать, но то, что в этих обстоятельствах сделал бы любой. Когда кто-то оскорбляет вас, то ваша семья может вступить в конфликт с человеком, который оскорбляет вас. В этом случае мы говорим о младшем брате Эрика. Я поддерживаю и понимаю своего футболиста", – цитирует Моуриньо Sky Sports.
Также есть предположение, что на самом деле Эрик набросился на фаната за расистские выкрики в адрес Жедсона Фернандеша – именно он не забил решающий пенальти в серии.
Eric Dier ft Stone Coldpic.twitter.com/nNQdnrpexl— Troll Football (@TrollFootball) March 5, 2020
“He’s my brother” - Eric Dier appears to have defended Gedson Fernandes after rumours of alleged racism from one spectator #THFC— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) March 4, 2020
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