Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Кубка Англии

Команда Сульшера не проигрывает в восьми матчах подряд, показывая намного более содержательную, качественную игру, чем это было в первой части сезона. Хоть в своем последнем матче "МЮ" не смог выиграть. "Эвертон" в АПЛ свел матч к ничье 1:1, манкунианцы все равно были ближе к победе. Теперь выход в четвертьфинал Кубка для "красных дьяволов" дело принципа.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Прайд Парк (Дерби)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Дерби Каунти 21:45 Манчестер Юнайтед

"Дерби" в своем последнем матче обыграл "Шеффилд Уэнсдей" 3:1, прервав серию без побед в четырех поединках. Очень нестабильна команда Филиппа Коку, что видно и по турнирной таблице Чемпионшипа, в середине турнирной таблице застряли "бараны", чередуя поражения с победами.

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Последний раз "Ман Юнайтед" встречался с "Дерби Каунти" в сентябре 2018-го года в Кубке лиги, тогда основное время завершилось боевой ничьей 2:2. А вот в напряженной серии пенальти "красные дьяволы" уступили сопернику из нижнего дивизиона – 7:8. Случилась эта неудача на "Олд Траффорде". На поле "Дерби" (в Кубке Англии) последняя игра "МЮ" завершилась победой гранда 3:1.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

В ближайшее воскресенье у команды Сульшера в Премьер-лиге принципиальная игра с "Ман Сити", наверняка, манкунианцы будут держать в голове дерби с "горожанами", однако и на "Дерби Каунти" настрой будет на должном уровне. Можно ожидать минимальную победу гостей, хотя многое будет зависеть от дебюта, быстрый гол может сделать игру непредсказуемой. Прогноз: победа "Ман Юнайтед" 1:0.