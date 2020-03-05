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Виллиан не спешит продлевать контракт с Челси

Англия
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Футболистом интересовались Барселона и Ювентус

Виллиан не спешит продлевать контракт с Челси
Новина українською

Бразильский нападающий "Челси" Виллиан отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.

Как сообщает UOL Esporte, руководство синих предлагало форварду двухлетний контракт. Ранее ряд СМИ сообщал об интересе к футболисту со стороны "Барселоны" и "Ювентуса".

Соглашение 31-летнего Виллиана с "Челси" действует до 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/2020 бразилец провёл 36 матчей за лондонцев, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.

Виилиан перешёл в "Челси" в 2013 году из махачкалинского "Анжи". Сумма трансфера составила €35,5 млн.

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В статье: Виллиан Челси (Лондон)
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