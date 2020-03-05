Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал в Генте нашел замену Обамеянгу
Лондонцы могут подписать 20-летнего форварда
"Арсенал" интересуется форвардом "Гента" Джонатаном Дэвидом, сообщает Goal.com.
Как пишет источник, руководство "канониров" видит в 20-летнем канадце замену 30-летнему нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно. "Арсенал" готов отдать за форварда 17,5 миллионов евро. В то же время, сам Дэвид хочет перейти в команду из чемпионата Франции или Германии.
В сезоне-2019/20 Дэвид забил 23 гола и 10 результативных передач в 39 матчах за "Гент" во всех турнирах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...