  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал в Генте нашел замену Обамеянгу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал в Генте нашел замену Обамеянгу

Англия
(1 голосов)

Лондонцы могут подписать 20-летнего форварда

Арсенал в Генте нашел замену Обамеянгу
Новина українською

"Арсенал" интересуется форвардом "Гента" Джонатаном Дэвидом, сообщает Goal.com.

Как пишет источник, руководство "канониров" видит в 20-летнем канадце замену 30-летнему нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно. "Арсенал" готов отдать за форварда 17,5 миллионов евро. В то же время, сам Дэвид хочет перейти в команду из чемпионата Франции или Германии.

В сезоне-2019/20 Дэвид забил 23 гола и 10 результативных передач в 39 матчах за "Гент" во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг Гент (Бельгия) Джонатан Дэвид
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...