Арсенал в Генте нашел замену Обамеянгу

"Арсенал" интересуется форвардом "Гента" Джонатаном Дэвидом, сообщает Goal.com.

Как пишет источник, руководство "канониров" видит в 20-летнем канадце замену 30-летнему нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который может покинуть команду в ближайшее летнее трансферное окно. "Арсенал" готов отдать за форварда 17,5 миллионов евро. В то же время, сам Дэвид хочет перейти в команду из чемпионата Франции или Германии.

В сезоне-2019/20 Дэвид забил 23 гола и 10 результативных передач в 39 матчах за "Гент" во всех турнирах.