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Сульшер: Могу ли я представить Руни главным тренером МЮ в будущем? Конечно

Англия
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Уле Гуннар видит в Руни будущего тренера

Сульшер: Могу ли я представить Руни главным тренером МЮ в будущем? Конечно
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер накануне матча 1/8 Кубка Англии против "Дерби Каунти" поделился мнением о возможном назначении Уэйна Руни на пост наставника "красных дьяволов".

"Могу ли я представить Руни главным тренером "Манчестер Юнайтед" в будущем? Конечно. Тут всё зависит от желания и стараний. Да, у тебя не будет личной жизни, но это вторая лучшая вещь после футбола. Уверен, что многие бывшие игроки и специалисты мечтают о моей работе", — цитирует Goal.com Сульшера.

Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год. За это время он забил 253 мяча в 559 матчах за клуб во всех турнирах.

Матч "Дерби Каунти" — "Манчестер Юнайтед" состоится в Дерби на стадионе "Прайд Парк" сегодня, 5 марта

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В статье: Уэйн Руни Оле Гуннар Сульшер Дерби Каунти Манчестер Юнайтед
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