Манчестер Юнайтед продлил контракт с 37-летним вратарем

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Ли Грантом.

Новое соглашение 37-летнего английского футболиста с манкунианцами рассчитано до окончания сезона-2020/2021. В настоящее время игрок восстанавливается от травмы руки и рассчитывает вернуться в строй до конца нынешней кампании.

"I'm just looking forward to being part of next year and part of watching the football club grow and move forward."



Lee Grant is excited about the future with United! ✍️#MUFC