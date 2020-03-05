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Манчестер Юнайтед продлил контракт с 37-летним вратарем
Ли Грант останется в клубе на полтора года
"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Ли Грантом.
Новое соглашение 37-летнего английского футболиста с манкунианцами рассчитано до окончания сезона-2020/2021. В настоящее время игрок восстанавливается от травмы руки и рассчитывает вернуться в строй до конца нынешней кампании.
"I'm just looking forward to being part of next year and part of watching the football club grow and move forward."— Manchester United (@ManUtd) March 5, 2020
Lee Grant is excited about the future with United! ✍️#MUFC
В нынешнем сезоне Грант не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге, зато принял участие в одной встрече Лиги Европы, в которой пропустил два гола.