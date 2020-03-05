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Манчестер Юнайтед продлил контракт с 37-летним вратарем

Англия
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Ли Грант останется в клубе на полтора года

Манчестер Юнайтед продлил контракт с 37-летним вратарем
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с вратарём Ли Грантом.

Новое соглашение 37-летнего английского футболиста с манкунианцами рассчитано до окончания сезона-2020/2021. В настоящее время игрок восстанавливается от травмы руки и рассчитывает вернуться в строй до конца нынешней кампании.

В нынешнем сезоне Грант не провёл ни одного матча в английской Премьер-лиге, зато принял участие в одной встрече Лиги Европы, в которой пропустил два гола.

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В статье: Манчестер Юнайтед Ли Грант
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