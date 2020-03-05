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Артета: Мы еще не говорили с Реалом о возможном выкупе Себальоса

Англия
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Игрок может вернуться в Мадрид

Артета: Мы еще не говорили с Реалом о возможном выкупе Себальоса
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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил о том, что еще не вел переговоров о выкупе полузащитника "Реала" Дани Себальоса.

"Летом нам будет непросто, но мне нравится, как я все спланировал. У меня есть ясные идеи насчет того, что я буду делать летом, но пока непонятно, сможем ли мы потянуть такой сценарий финансово. Дани Себальос? Мы еще не говорили с "Реалом" о возможном выкупе игрока, — цитирует BBC Артету.

На счету Себальоса 1 гол и 2 результативных передачи в 23 матчах за "Арсенал" в сезоне-2019/20.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Реал (Мадрид) Дани Себальос
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