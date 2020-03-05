  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Анчелотти наказан за споры с арбитром в матче с МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти наказан за споры с арбитром в матче с МЮ

Англия
(1 голосов)

Итальянец заплатит штраф

Анчелотти наказан за споры с арбитром в матче с МЮ
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти был наказан по итогам рассмотрения инцидента в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

По информации пресс-службы "ирисок", Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала итальянского специалиста штрафом в размере € 9,2 тыс.. При этом Анчелотти избежал дополнительной дисквалификации, поскольку признал своё поведение неподобающим.

Напомним, в концовке матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" хозяева забили гол, который позднее был отменён с помощью системы видеоповторов (VAR). Момент оказался спорным, и после финального свистка Анчелотти отправился на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Крису Каване. Судья не стал слушать тренера и показал ему красную карточку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...