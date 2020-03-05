Анчелотти наказан за споры с арбитром в матче с МЮ

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти был наказан по итогам рассмотрения инцидента в матче 28-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Юнайтед" (1:1).

По информации пресс-службы "ирисок", Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала итальянского специалиста штрафом в размере € 9,2 тыс.. При этом Анчелотти избежал дополнительной дисквалификации, поскольку признал своё поведение неподобающим.

Напомним, в концовке матча между "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед" хозяева забили гол, который позднее был отменён с помощью системы видеоповторов (VAR). Момент оказался спорным, и после финального свистка Анчелотти отправился на поле, чтобы высказать претензии главному арбитру встречи Крису Каване. Судья не стал слушать тренера и показал ему красную карточку.