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Руни: МЮ понадобится еще два-три года, чтобы вернуться на вершину

Англия
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Осталось еще немного подождать

Руни: МЮ понадобится еще два-три года, чтобы вернуться на вершину
UA-Футбол
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Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни высказался о текущей ситуации в своем бывшем клубе.

"Когда "МЮ" вернется на вершину? Думаю, что на это понадобится еще два-три года. Для начала, им нужно подписать несколько игроков, а также избавиться от лишнего груза.

Такое не произойдет очень быстро. Во время Ван Гала и Моуриньо они уже пытались, но не дали им времени. Если вы посмотрите на "Ман Сити" или "Ливерпуль", то сразу все поймете. Они не покупали готовую команду, а создавали её", - приводит слова Руни AS.

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Отметим, что сегодня Руни, вместе с "Дерби", сыграет против "МЮ" в кубке Англии.

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В статье: Уэйн Руни Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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