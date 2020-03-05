Артета: Контракт Обамеянга? Нужно провести с ним переговоры до конца сезона

Наставник лондонского "Арсенала" прокомментировал ситуацию, которая связанная с контрактом Пьер-Эмерика Обамеянга.

"Нам нужно вступить в переговоры с ним до конца сезона. Благодаря этому у нас будет шанс понять, каковы у него намерения и готов ли он остаться.

Пока что мне неизвестно, как именно закончатся переговоры. Что касается меня, то ситуация очень проста - я хочу, чтобы он остался при любых обстоятельствах", - приводит слова испанца Sky Sports.

Отметим, что контракт Обамеянга действителен до лета 2021-го года.