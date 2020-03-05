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Артета: Контракт Обамеянга? Нужно провести с ним переговоры до конца сезона

Англия
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Чтобы не повторилась ситуация с Рэмси

Артета: Контракт Обамеянга? Нужно провести с ним переговоры до конца сезона
UA-Футбол
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Наставник лондонского "Арсенала" прокомментировал ситуацию, которая связанная с контрактом Пьер-Эмерика Обамеянга.

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"Нам нужно вступить в переговоры с ним до конца сезона. Благодаря этому у нас будет шанс понять, каковы у него намерения и готов ли он остаться.

Пока что мне неизвестно, как именно закончатся переговоры. Что касается меня, то ситуация очень проста - я хочу, чтобы он остался при любых обстоятельствах", - приводит слова испанца Sky Sports.

Отметим, что контракт Обамеянга действителен до лета 2021-го года.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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