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Основной защитник МЮ может пропустить дерби против Ман Сити
Сульшер может начинать паниковать?
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не попал в состав на кубковый матч против "Дерби Каунти". Позже стала известная причина.
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Англичанин травмировался на тренировке. Сроки его восстановления не сообщаются. Есть вероятность, что он не сможет сыграть против "Ман Сити" в ближайший понедельник.
В этом сезоне Магуайр провел 36 матчей и забил 2 гола.
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