  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Основной защитник МЮ может пропустить дерби против Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной защитник МЮ может пропустить дерби против Ман Сити

Англия
(1 голосов)

Сульшер может начинать паниковать?

Основной защитник МЮ может пропустить дерби против Ман Сити
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не попал в состав на кубковый матч против "Дерби Каунти". Позже стала известная причина.

Читайте такжеКубок Англии. Ман Юнайтед громит Дерби Каунти

Англичанин травмировался на тренировке. Сроки его восстановления не сообщаются. Есть вероятность, что он не сможет сыграть против "Ман Сити" в ближайший понедельник.

Читайте такжеЗащитник МЮ уверен, что клуб попадет в ТОП 4 по итогам сезона

В этом сезоне Магуайр провел 36 матчей и забил 2 гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Харри Магуайр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...