Основной защитник МЮ может пропустить дерби против Ман Сити

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр не попал в состав на кубковый матч против "Дерби Каунти". Позже стала известная причина.

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Англичанин травмировался на тренировке. Сроки его восстановления не сообщаются. Есть вероятность, что он не сможет сыграть против "Ман Сити" в ближайший понедельник.

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В этом сезоне Магуайр провел 36 матчей и забил 2 гола.