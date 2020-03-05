Кубок Англии. Ман Юнайтед громит Дерби Каунти

Все получалось у гостей в этой встрече, лишь в дебюте пришлось непросто, но после гола Шоу, который, между прочим, особо нервничал, но потом стал одним из героев поединка, "МЮ" дожал соперника. После атаки левым флангом два удара "красных дьяволов" защитники заблокировали, при этом мяч отскочил к Шоу, который нанес великолепный удар с 25-ти метров.

Затем кураж поймал Игало, не часто 30-летний нигериец получает возможность сыграть в основе, в этот раз Одион провел великолепный матч. На 41-й минуте Игало в штрафной соперника расправился сразу с тремя защитниками и точно пробил в левый угол - 2:0. А во втором тайме форвард со второй попытки нанес удар под перекладину (первый успели заблокировать).

Команда Сульшера выглядела очень неплохо, конечно, соперник не самый сильный, но отметить настрой и взаимодействие манкунианцев обязательно надо. "Дерби" старался как мог, экс-игрок "МЮ", живая легенда английского футбола Уэйн Руни также старался оживить игру, хотя получалось это не лучшим образом. Разница в классе команд очевидна.

У хозяев можно отметить удары Уиттэкера и Мариотта, а также несколько попыток Руни взять игру на себя. Ничего по-настоящему опасного из этого не вышло. "Ман Юнайтед" заслужил выход в четвертьфинал Кубка, потратив на победу не так много сил. К манчестерскому дерби "красные дьяволы" подойдут в очень хорошем настроении. Серия без поражений у "МЮ" составляет девять матчей, шесть из них победные.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Прайд Парк (Дерби)

Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)

Дерби Каунти - Манчестер Юнайтед 0:3

Голы: Шоу 33, Игало 41, Игало 70

Дерби Каунти: 21. Рус, 3. Форсит, 25. Лоу, 37. Богл, 17. Эванс, 38. Найт, 41. Берд, 9. Уогхорн (Мариотт 67), 10. Лоуренс (Уиттэкер 44), 32. Руни, 40. Сибли (Шинни 80).

Манчестер Юнайтед: 22. Ромеро, 2. Линделеф, 3. Байи, 20. Далот, 23. Шоу (Уильямс 80), 18. Фернандеш (Перейра 66), 39. МакТоминай, 8. Мата, 17. Фред (Марсьяль 73), 14. Лингард, 25. Игало.

Предупреждения: Руни 45 - Шоу 17, Байи 64, Уильямс 90+3