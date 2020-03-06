Как Руни устроил экскурсию бывшей команде. Дерби – Манчестер Юнайтед 0:3. Обзор матча и видео голов

Как отметил защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу после вчерашнего поединка с "Дерби" в рамках 1/8 Кубка Англии, "красные дьяволы" ощущают невероятную уверенность. Вот и вчера команда Сульшера сумела добиться успеха.

В первом тайме экс-форвард "МЮ", а ныне опорный хавбек "Дерби" Уэйн Руни мог отметиться голом со стандарта и положить начало отсчету забитых мячей в поединке, но Ромеро справился с угрозой. Первое взятие ворот в итоге оформил вышеупомянутый Шоу – левый защитник "красных дьяволов" эффектным ударом с отскоком от газона отправил снаряд в сетку. "Манчестер Юнайтед" действовал смело по ходу всей встречи – "бараны" пропустили еще дважды от новичка "манкунианцев" Одиона Игало.

Смотрите видеообзор матча 1/8 Кубка Англии "Дерби" – "Манчестер Юнайтед".

Дерби. "Прайд Парк".

"Дерби" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Шоу (33), Игало (41, 70)