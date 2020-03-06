Английская Премьер-лига отказалась от рукопожатий перед матчами

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила о том, что предпримет профилактические меры против распространения коронавируса. Таким образом, перед, во время и после поединков болельщики не увидят рукопожатий между игроками, судьями и тренерами.

Сроки действия правил – неизвестны, но введены они будут уже на этих выходных. Известно, что вирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем, а также может передаваться через рукопожатие.

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Остальной протокол для официальных лиц остается в силе. Выйдя на игровое поле, футболисты выстроятся в линию под привычную музыку от Премьер-лиги, а исполнители гостевой команды просто пройдут мимо своих соперников, не пожав им руку.