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Английская Премьер-лига отказалась от рукопожатий перед матчами

Англия
(1 голосов)

Причина – профилактика коронавируса

Английская Премьер-лига отказалась от рукопожатий перед матчами
Новина українською

Английская Премьер-лига на своем официальном сайте сообщила о том, что предпримет профилактические меры против распространения коронавируса. Таким образом, перед, во время и после поединков болельщики не увидят рукопожатий между игроками, судьями и тренерами.

Сроки действия правил – неизвестны, но введены они будут уже на этих выходных. Известно, что вирус Covid-19 передается воздушно-капельным путем, а также может передаваться через рукопожатие.

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Остальной протокол для официальных лиц остается в силе. Выйдя на игровое поле, футболисты выстроятся в линию под привычную музыку от Премьер-лиги, а исполнители гостевой команды просто пройдут мимо своих соперников, не пожав им руку.

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В статье: АПЛ коронавирус
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Комментарии (3)
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sawyer3273 (Тель-Авив)
06.03.2020 в 10:49
Тупо, это же контактный вид спорта, толку от отмены рукопожатий.
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Litb@rski (Кёльн)
06.03.2020 в 10:37
Бред...ещё и празднование гола отменить и борьбу за верховые мячи и т.д. и т.п.
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Виктор 2209 (Мехико)
06.03.2020 в 10:24
Скоро в костюмах будут играть и скафандрах
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