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Сульшер восторгается Игало и Руни после разгрома Дерби в Кубке Англии

Англия
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Несколько комментариев по вчерашнему перформансу "красных дьяволов"

Сульшер восторгается Игало и Руни после разгрома Дерби в Кубке Англии
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Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер поделился мнением о победе над "Дерби Каунти" (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии. Форвард команды Одион Игало отметился двумя мячами в этом поединке – это первый дубль нигерийца за английский клуб с 2015 года ("Уотфорд" – "Ливерпуль" 3:0). Цитирует нападающего и наставника BBC.

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"Люк Шоу чувствует себя все лучше и лучше. Он в прекрасной форме и заслужил на гол. Вообще, у нас много травмированных в атаке, поэтому хорошо, что у "МЮ" есть Игало. Немногие бы смогли забить в случае с его первым голом. Руни? Все любят Уэйна, он демонстрирует класс. Да, иногда долго работает с мячом, но он лидер этой команды. Магуайр подвернул голеностоп, но надеемся, что он сыграет с "Манчестер Сити" в воскресенье", – отметил Сульшер.

"Я рад за коллектив и тренера. Нужно продолжать выигрывать и хорошо завершить сезон. Голы? Хорошо, что попал в ворота. Да, во втором случае выстрел был заблокирован – пришлось бить снова. Я буду двигаться дальше, пока одноклубники и наставник верят в меня", – сказал Игало.

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В статье: Уэйн Руни Кубок Англии Оле Гуннар Сульшер Одион Игало Дерби Каунти Манчестер Юнайтед
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Комментарии (2)
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zharikss (Секешфехервар)
06.03.2020 в 11:53
Дивився хвилин 15 ть матчу....руні, це не гравець а пішохід))))підписання його банальний маркетинговий хід
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Rui Costa
06.03.2020 в 12:15
А ты хотел, что бы он носился в свои 34? 2 хороших штрафных, четкие пасы на обострение, 3-4 хороший перехвата за игру, Руни не разу за игру не потерял мяч. Вот что от него ждут. Был ли это маркетинговых ход - 100%. Ожидали ,что Руни будет бегать всю игру, думаю нет. Очень приятно было смотреть на Дерби, оно бы в УПЛ было бы точно в ТОП-3, даже без Руни.
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