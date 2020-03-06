Сульшер восторгается Игало и Руни после разгрома Дерби в Кубке Англии

Главный тренер "МЮ" Оле Гуннар Сульшер поделился мнением о победе над "Дерби Каунти" (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии. Форвард команды Одион Игало отметился двумя мячами в этом поединке – это первый дубль нигерийца за английский клуб с 2015 года ("Уотфорд" – "Ливерпуль" 3:0). Цитирует нападающего и наставника BBC.

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"Люк Шоу чувствует себя все лучше и лучше. Он в прекрасной форме и заслужил на гол. Вообще, у нас много травмированных в атаке, поэтому хорошо, что у "МЮ" есть Игало. Немногие бы смогли забить в случае с его первым голом. Руни? Все любят Уэйна, он демонстрирует класс. Да, иногда долго работает с мячом, но он лидер этой команды. Магуайр подвернул голеностоп, но надеемся, что он сыграет с "Манчестер Сити" в воскресенье", – отметил Сульшер.