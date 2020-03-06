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Экс-игрок манкунианцев: Пока Ливерпуль не оформит требл, не надо сравнивать его с МЮ-1999

Англия
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Вечное противостояние

Экс-игрок манкунианцев: Пока Ливерпуль не оформит требл, не надо сравнивать его с МЮ-1999
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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Уэс Браун сравнил нынешний "Ливерпуль" с "красными дьяволами" в сезоне 1998/99 – тогда команда Алекса Фергюсона выиграла требл (АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ). Цитирует Брауна talkSPORT.

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"Сезон 1998/99 был моим лучшим моментом в "Манчестер Юнайтед". Последние 10 дней той кампании – лучшие в моей жизни. Это был мой первый полноценный сезон. Сегодняшний "Ливерпуль" – очень хорошая команда. В этом сезоне они полностью подавили конкурентов в АПЛ, но, пока они не оформят требл, то не надо проводить сравнения с тем "МЮ". Для меня это даже не является вопросом для обсуждения. Выиграть 3 трофея за один сезон – непросто".

"Ливерпуль" может выиграть 2 трофея: АПЛ и Лигу чемпионов.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед Уэсли Браун
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