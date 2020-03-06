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Это помешало и в финале ЛЧ? Кариус сказал, что во время матчей его регулярно слепят прожекторы

Англия
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Лорис открыл тайну своих фэйлов

Это помешало и в финале ЛЧ? Кариус сказал, что во время матчей его регулярно слепят прожекторы
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Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус, права на которого принадлежат "Ливерпулю", сказал, что во время матчей его слепят прожекторы, как сообщает турецкое издание Fotospor.

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По информации источника, Кариус пожаловался, что в этом сезоне он несколько раз сталкивался с этой проблемой: прожекторы на турецких стадионах мешали его концентрации.

Журналисты Fotospor также предполагают, что аналогичная проблема помешала Лорису достойно сыграть в финале Лиги чемпионов 2017/18, когда "Ливерпуль" уступил "Реалу" со счетом 1:3. Немецкий страж ворот "красных" допустил в той игре две результативные ошибки, которые привели к голам Карима Бензема и Гарета Бэйла.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Лорис Кариус
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