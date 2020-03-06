Это помешало и в финале ЛЧ? Кариус сказал, что во время матчей его регулярно слепят прожекторы

Голкипер "Бешикташа" Лорис Кариус, права на которого принадлежат "Ливерпулю", сказал, что во время матчей его слепят прожекторы, как сообщает турецкое издание Fotospor.

Читайте также Кариус вернётся в Ливерпуль по окончанию сезона

По информации источника, Кариус пожаловался, что в этом сезоне он несколько раз сталкивался с этой проблемой: прожекторы на турецких стадионах мешали его концентрации.

Журналисты Fotospor также предполагают, что аналогичная проблема помешала Лорису достойно сыграть в финале Лиги чемпионов 2017/18, когда "Ливерпуль" уступил "Реалу" со счетом 1:3. Немецкий страж ворот "красных" допустил в той игре две результативные ошибки, которые привели к голам Карима Бензема и Гарета Бэйла.