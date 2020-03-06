Худший трансфер лета? От надежды Ньюкасла до постоянной критики

Летнее трансферное окно в Англии преподнесло несколько интересных, неожиданных и провокационных трансферов. Из общего их числа выбивался переход из "Хоффенхайма" в "Ньюкасл Юнайтед" 23-летнего бразильского форварда Жоэлинтона, за которого заплатили около 40 млн фунтов стерлингов. Это рекордная сделка в истории "сорок".

Перед тем, как понять, кто такой этот Жоэлинтон, нужно оттолкнуться от происходящего на тот момент в английском клубе. Последние три года "Ньюкасл" возглавлял испанский специалист Рафа Бенитес. Он буквально спас из зоны вылета клуб, который уже готовился отправляться в неприятное путешествие в Чемпионшип. За те годы, что он был в клубе, "черно-белые" запомнились тем, что играли строго от обороны и больно кусали более сильных соперников. Вопрос о вылете больше не стоял.

Самые большие сложности у Бенитеса возникали тогда, когда он сообщал президенту клуба Майку Эшли, что пора бы уже усилить состав, так как нынешний играет на пределе возможностей. Общего языка тренер и большой босс за эти три года как будто бы не нашли, а после истечения трехлетнего договора Бенитес отправился в Китай. На его место был назначен Стив Брюс, а после состоялись крупные трансферы на 70 млн евро, 44 из которых пришлись на покупку Жоэлинтона.

В "Хоффенхайме", откуда пришел бразильский форвард, его считали преемником Роберто Фирмино, который ушел в "Ливерпуль" как раз летом 2015 года. В 2012 году в возрасте шестнадцати лет Жоэлинтон оказался в юношеской команде "Спорт Ресифи" и лишь спустя полтора года смог дебютировать за главную команду. Всего же за бразильский клуб он отыграл лишь в двенадцати матчах, в которых отличился трижды. Удивительно, но этих двенадцати матчей хватило "Хоффенхайму", чтобы выложить 2,2 млн евро.

В своем первом сезоне игрок, который хорошо владеет обеими ногами, полностью отсидел на скамейке запасных, лишь раз появившись на поле, получив одну игровую минуту. Юлиан Нагельсманн верил в талант парня, но считал, что он сыроват для нелегкой Бундеслиги. Тогда было решено отправить бразильца в двухлетнюю аренду в Австрию – в венский "Рапид".

Именно там он сполна прочувствовал вкус европейского футбола. Уже в первом матче за клуб бразилец забил гол. Он быстро завоевал место в стартовом составе, но главное - постоянно отличался в очень важных для австрийцев матчах. "Рапид" является одним из лидеров австрийского футбола и дал не только практику в местном чемпионате, но и в Лиге Европы, где форвард также продемонстрировал способность забивать. Заметно возмужав, нарастив мышцы, Жоэлинтон вернулся в Германию. За 79 матчей в Австрии форвард забил 21 гол и 9 раз ассистировал партнерам.

"Если вы видели, что делал Жоэлинтон [во время тренировочного сбора], то я должен сказать, что он ужасающее оружие, – заявил летом 2018 года спортивный директор "Хоффенхайма" Александр Розен. – Мы подписали его 18-летним, зная, что у него есть рост и скорость – это то, чему нельзя научить".

Уже в первом же своем матче за "Хоффенхайм" Жоэлинтон забил трижды. Это был Кубок Германии, а в соперниках ходил "Кайзерслаутерн". В свой первый полноценный сезон в Бундеслиге бразильский форвард наконец стал больше получать игрового времени, хотя Нагельсманн достаточно активно применял ротацию. Поэтому его конкурентами в борьбе за старт при схеме 3-5-2 были Крамарич, Бельфодил и Салаи. За двадцать шесть матчей игрок забил семь мячей и получил предложение из Англии.

"Конечно, это плохо, что он уходит, но это часть философии таких клубов как "Аякс" и "Хоффенхайм": растить игроков, чтобы потом продать подороже", – новый главный тренер "Хоффенхайма" Альфред Схройдер не долго горевал из-за ухода одного из своих форвардов.

"Ньюкасл" вышел на трансферный рынок в поисках человека, который бы заменил Хосе Саломона Рондона, который уехал покорять Китай в тот же клуб, что и Бенитес – "Далянь Ифан". По своей антропометрии игроки очень схожи и потеряв венесуэльца им нужно была компенсация его атакующей мощи и голы. В какой-то степени Жоэлинтон даже более разносторонний игрок, чем Рондон. Он быстрее, может бить с двух ног, более мобилен и не только выступает в качестве столба в центре штрафной, но и способен подыграть партнерам. Также Жоэлинтон хорош в дриблинге и не против при надобности сыграть флангового форварда. Все это дает Стиву Брюсу больше вариативности, чем он мог бы получить, если бы остался Рондон. В прошлом сезоне все голы (7) Жоэлинтон забил из пределов штрафной: 4 – правой ногой, 2 – левой и один – головой.

Теперь уже бывший главный тренер "Хоффенхайма" и нынешний "РБ Лейпцига" Юлиан Нагельсманн дал своему подопечному следующую характеристику: "Он очень талантлив и очень сильно развился во время своего пребывания в Австрии. Он большой парень и против него трудно защищаться. Он любознателен и способен учиться. Он стал очень хорошим игроком, и он настоящая машина". Кевин Фогт, капитан "Хоффенхайма" дополнил, что "если ты что-то говоришь ему, то он обязательно выслушает и сделает".

Своей ролевой моделью в Германии Жоэлинтон называл Роберта Левандовски, однако также утверждал, что у него много общего с другим игроком "Баварии" – защитником Джеромом Боатенгом. Адаптация в Германии удалась, но для Англии может потребоваться куда больше времени.

Спустя полгода после того, как трансфер состоялся, английские СМИ не перестают упражняться в самых разгромных заголовках. Один из них звучит примерно так: "Жоэлинтон – худший трансфер в истории английской Премьер-лиги". Это, конечно же, не так, однако отлично передает недовольство общественности человеком, который стоил рекордных денег. Что же пошло не так?

Алан Ширер, Энди Коул – эти люди в свое время носили тот же номер в "Ньюкасле", что и Жоэлинтон сейчас. Кто-то может сказать, что в нынешнее время номера не значат ровным счетом ничего, но есть клубы, в которых такая честь может создать дополнительное давление. Начиналось все довольно неплохо: уже в третьем матче за новый клуб бразилец забил гол в ворота "Тоттенхэма", который стал единственным в том матче. Кто знал, что это начало серии в двадцать два матча и 1964 минуты без голов в АПЛ? По состоянию на сейчас у Жоэлинтона всего три гола за "сорок", но два случились в кубковых матчах, а в соперниках ходил "Рочдейл" и "Оксфорд".

Проблема форварда в том, что от него ждали голов, быть новым Рондоном, наконечником. Но оказалось, что он игрок, который предпочитает отыграться с партнером, создать момент, а не завершить его самостоятельно. Вне штрафной Жоэлинтон выполняет большие объемы работы. "Большую часть своей карьеры он отыграл на фланге и не играл в качестве девятого номера. Ему всего 23 года, ему есть чему поучиться. Он выполняет большую работу вне штрафной, а мы должны найти способ получить от него отдачу в ее пределах. Жоэлинтон отличный командный игрок, но о центральных нападающих судят по количеству голов", – слова главного тренера "Ньюкасла" Стив Брюс.

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По состоянию на начало марта в активе Жоэлинтона 41 удар в створ ворот: из них 11 пришлось из-за пределов штрафной и 29 – из ее пределов. Практически весь чемпионат он проводит на позиции центрфорварда, нанося в среднем всего по полтора удара за матч. Сейчас у форварда по системе гол+пас 1+2, однако по ожидаемые (xG + xA) – 4,03 + 2,32. Можно сделать вывод, что в некоторых моментах ему откровенно не везет. Если сравнить показатели бразильца с прошлым сезоном в "Хоффенхайме", а сыграл он по 28 матчей, то можно сказать, что практически во всем видно двухкратное падение. Пока напрашивается вывод, что игрок попал не в свою команду и не в свою систему, но, возможно, фанатам «Ньюкасла» нужно просто набраться терпенья и на следующий сезон они таки получат своего Фирмино.