Алиссон получил травму и может пропустить матч с Атлетико

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Бекер получил травму бедра на тренировке, информирует Bleacher report.

Сроки восстановления и степень серьезности повреждения пока не сообщаются. Однако отмечается, что 27-летний бразилец может пропустить ответный матч 1/8 Лиги чемпионов против "Атлетико".

Игра пройдет 11 марта в Ливерпуле. Напомним, первая встреча завершилась победой "Атлетико" со счетом 1:0.

BREAKING: Liverpool goalkeeper Alisson is a doubt to face Atletico Madrid in next week's #UCL second leg after picking up a hip injury in training pic.twitter.com/iEcUodBmMC