Наби Кейта отреагировал на новость о гибели брата в ДТП

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта в своём "инстаграме" отреагировал на новость о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с гвинейской футбольной командой, в котором погиб его брат Альмами.

"Я ошеломлён и опечален этими ужасными новостями, моё сердце разбито. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни", — написал Кейта.

Авария произошла накануне, 5 марта, недалеко от города Маму. В результате инцидента погибли девять футболистов, а многие из других людей, находившихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести.