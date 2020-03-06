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Наби Кейта отреагировал на новость о гибели брата в ДТП

Англия
(1 голосов)

Игрок выразил искренние соболезнования

Наби Кейта отреагировал на новость о гибели брата в ДТП
Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта в своём "инстаграме" отреагировал на новость о дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса с гвинейской футбольной командой, в котором погиб его брат Альмами.

"Я ошеломлён и опечален этими ужасными новостями, моё сердце разбито. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни", — написал Кейта.

Авария произошла накануне, 5 марта, недалеко от города Маму. В результате инцидента погибли девять футболистов, а многие из других людей, находившихся в транспортном средстве, получили травмы различной степени тяжести.

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В статье: Ливерпуль Наби Кейта
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