"Не переходи в Ман Сити". Нани рассказал, какой совет дал Бруну Фернандешу

Португальский игрок Нани, который ранее выступал в "МЮ", рассказал какой секрет в свое время он дал Бруну Фернандешу. Совсем недавно его подписали "дьяволы".

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"Я обратил внимание на его потенциал, когда мы играли в "Спортинге". Я сказал, чтобы он усерднее тренировался, ведь только в таком случае он смог бы заиграть в Ла Лиге или АПЛ. Особенно хорошо он подошел бы английским клубам, там ценят такой стиль игры.

Когда вокруг него стали появляться слухи, я сразу ему сказал: "Не переходи в "Ман Сити", выбери другой клуб. Можешь попробовать свои силы в "МЮ". После этого я узнал, что он подписал контракт с ними. Приятно, что мой совет и его выбор совпали", - приводит слова португальца Goal.

За шесть стартовых матчей в "МЮ" Бруну забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.