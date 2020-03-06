Моуриньо: Выступал бы в моей команде Моуриньо-игрок? Конечно нет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо вновь повеселил журналистов на пресс-конференции. На этот раз он рассказал, играл бы в его команде Жозе Моуриньо времен карьеры футболиста.

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"Играл бы Моуриньо-игрок в команде Моуриньо-тренера? Конечно нет. Все очень просто. Продал бы я его? Забирайте бесплатно", - улыбаясь сказал португалец.

"Offered. Take him. Take him for free."



Never change, José Mourinho. pic.twitter.com/mABbbEInMZ — Squawka Football (@Squawka) March 6, 2020

Во время своей игровой карьеры Жозе выступал в нескольких португальских клубах, однако серьезного успеха не достигал.