Моуриньо: Выступал бы в моей команде Моуриньо-игрок? Конечно нет

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо вновь повеселил журналистов на пресс-конференции. На этот раз он рассказал, играл бы в его команде Жозе Моуриньо времен карьеры футболиста.

"Играл бы Моуриньо-игрок в команде Моуриньо-тренера? Конечно нет. Все очень просто. Продал бы я его? Забирайте бесплатно", - улыбаясь сказал португалец.

"Offered. Take him. Take him for free."



Never change, José Mourinho. pic.twitter.com/mABbbEInMZ