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Моуриньо: Выступал бы в моей команде Моуриньо-игрок? Конечно нет
"Особенный" всегда останется "особенным"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо вновь повеселил журналистов на пресс-конференции. На этот раз он рассказал, играл бы в его команде Жозе Моуриньо времен карьеры футболиста.
"Играл бы Моуриньо-игрок в команде Моуриньо-тренера? Конечно нет. Все очень просто. Продал бы я его? Забирайте бесплатно", - улыбаясь сказал португалец.
"Offered. Take him. Take him for free."— Squawka Football (@Squawka) March 6, 2020
Never change, José Mourinho. pic.twitter.com/mABbbEInMZ
Во время своей игровой карьеры Жозе выступал в нескольких португальских клубах, однако серьезного успеха не достигал.