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Эвертон официально продлил контракт с основным форвардом
Прекрасная работа менеджмента клуба
Официальная пресс-служба "Эвертона" объявила о продлении контракта с Домиником Калверт-Льюином.
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Теперь талантливый форвард "ирисок" пробудет в команде до лета 2025-го года. В текущем сезоне он стал основным футболистом ливерпульского клуба, забив 15 голов в 30-ти матчах.
DCL 2025! #EFC pic.twitter.com/A1CGJO0tZa— Everton (@Everton) March 6, 2020
Напомним, что совсем недавно "ириски" подписали контракт с 23-летним защитником.
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