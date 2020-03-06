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Эвертон официально продлил контракт с основным форвардом

Англия
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Прекрасная работа менеджмента клуба

Эвертон официально продлил контракт с основным форвардом
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Официальная пресс-служба "Эвертона" объявила о продлении контракта с Домиником Калверт-Льюином.

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Теперь талантливый форвард "ирисок" пробудет в команде до лета 2025-го года. В текущем сезоне он стал основным футболистом ливерпульского клуба, забив 15 голов в 30-ти матчах.

Напомним, что совсем недавно "ириски" подписали контракт с 23-летним защитником.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Доминик Калверт-Льюин
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