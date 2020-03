Без Клоппа и Гвардиолы: Названы претенденты на звания тренера и игрока месяца в АПЛ

Английская Премьер-Лига начинает подводить итоги прошедшего февраля. Названы претенденты на звания лучшего тренера и лучшего игрока месяца.

Впервые в этом сезоне на данную награду не претендует Юрген Клопп. Ранее, он 5 раз брал данный приз. Сейчас же, среди претендентов называются имена Микеля Артеты, Оле Гуннара Сульшера, Криса Уайлдера и Шона Дайча.

Arteta Dyche Solskjaer Wilder

Более того, нет игроков "Ливерпуля" и "Ман Сити" в числе фаворитов на звание игрока февраля. За награду поборятся Бруну Фернандеш, Пьер-Эмерик Обамеянг, Маркос Алонсо, Калверт-Льюин, Мэтт Доэрти и Ник Поуп.

SIX star players, ONE winner



Vote for your @EASPORTSFIFA February Player of the Month