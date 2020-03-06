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Обамеянг: Мне не нужно много трофеев, чтобы быть одним из лучших нападающих мира

Англия
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Тогда "Арсенал" - подходящее место

Обамеянг: Мне не нужно много трофеев, чтобы быть одним из лучших нападающих мира
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Форвард "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг считает, что его репутация "одного из лучших нападающих мира" не зависит от количества трофеев.

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"Я нападающий и моя задача - забивать голы. Не думаю, что мне нужно много трофеев, чтобы считаться одним из лучших. Я считаю, что трофеи - не самая главная вещь. Однако, если вы их выигрываете, то это еще лучше.

Это может помочь, но мы видели очень много игроков, которые не выигрывали много титулов. Мы ценили их за другие качества", - приводит слова форварда Sky Sports.

В текущем сезоне габонец забил 26 голов и он продолжает погоню за золотой бутсой АПЛ. Что касается трофеев, то у "канониров" остается шанс завоевать кубок Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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