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Челси рискует остаться без 9-ти игроков основы на матч с Эвертоном
Кадровый кризис застал "синих" в самый неподходящий момент
"Челси" подходит к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье с настоящим кадровым кризисом, рискуя недосчитаться сразу девяти игроков первой команды.
"Хадсон-Одои сломался на первой же тренировке после возвращения в общую группу. Он разочарован, потому что мы говорим о парне, который жаждет играть. Это расстраивает, потому что это очередная травма для нас.
Об этом говорят не так много, но у нас, наверное, самый длинный список травмированных из всех команд наверху таблицы", — цитирует Лэмпарда The Independent.
У вингера "синих" Каллума Хадсон-Одои случился рецидив травмы задней поверхности бедра на тренировке. Также пропустят игру из-за различных повреждений Матео Ковачич (проблемы с ахиллом), Рубен Лофтус-Чик, Кристиан Пулишич, Нголо Канте, Тэмми Абрахам, Андрес Кристенсен и Виллиан (последние два - под вопросом), а также Жоржиньо (двухматчевая дисквалификация).