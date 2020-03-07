Челси рискует остаться без 9-ти игроков основы на матч с Эвертоном

"Челси" подходит к матчу Премьер-Лиги против "Эвертона" в воскресенье с настоящим кадровым кризисом, рискуя недосчитаться сразу девяти игроков первой команды.

"Хадсон-Одои сломался на первой же тренировке после возвращения в общую группу. Он разочарован, потому что мы говорим о парне, который жаждет играть. Это расстраивает, потому что это очередная травма для нас.

Об этом говорят не так много, но у нас, наверное, самый длинный список травмированных из всех команд наверху таблицы", — цитирует Лэмпарда The Independent.