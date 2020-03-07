Голкипер МЮ получил бан на 6 матчей за укус соперника

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Киран О'Хара, на правах аренды выступающий за "Бёртон Альбион", дисквалифицирован на шесть матчей после инцидента в поединке Лиги Один с "Питерборо Юнайтед" (1:1).

23-летнего вратаря наказали штрафом в размере 2500 фунтов и шестиматчевой дисквалификацией за укус в руку форварда "Питерборо" Самуэля Шмодича.

Ранее "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 37-летним вратарём.