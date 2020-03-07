Англия
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Голкипер МЮ получил бан на 6 матчей за укус соперника
Не Суаресом единым
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Киран О'Хара, на правах аренды выступающий за "Бёртон Альбион", дисквалифицирован на шесть матчей после инцидента в поединке Лиги Один с "Питерборо Юнайтед" (1:1).
23-летнего вратаря наказали штрафом в размере 2500 фунтов и шестиматчевой дисквалификацией за укус в руку форварда "Питерборо" Самуэля Шмодича.
Ранее "Манчестер Юнайтед" продлил контракт с 37-летним вратарём.
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