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Гвардиола: МЮ стал играть невероятно агрессивно, нас ждет захватывающее дерби
Пеп поделился ожиданиями перед выездом на "Олд Траффорд"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил игру своих соседей "Манчестер Юнайтед" перед завтрашним дерби.
"Не согласен с мнением, что "Юнайтед" только защищается. В последних матчах они были невероятно агрессивны. Думаю, так же будет проходить наша встреча на "Олд Траффорд". Они собираются обороняться, а мы — много контролировать мяч. В некоторых матчах они защищаются, но в последнее время я вижу, что они действуют агрессивно. Считаю, что у "Манчестер Юнайтед" — сильная и отличная команда. У меня хорошее мнение о "Юнайтед", я уважаю этот клуб.
Это дерби всегда проходит особенно. Конечно, в этом сезоне другая ситуация, поскольку мы боремся только за второе место, а не за чемпионский титул. У "Юнайтед" же своя важная задача — попасть в Лигу чемпионов. Что касается нас, то для "Сити" это дерби - подготовка к двум важнейшим матчам плей-офф против "Реала" и "Ньюкасла", плюс возможность улучшить свою игру. А лучшего шанса для улучшения, чем игра против "Манчестер Юнайтед", просто не может быть", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.