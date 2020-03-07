Гвардиола: МЮ стал играть невероятно агрессивно, нас ждет захватывающее дерби

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил игру своих соседей "Манчестер Юнайтед" перед завтрашним дерби.

"Не согласен с мнением, что "Юнайтед" только защищается. В последних матчах они были невероятно агрессивны. Думаю, так же будет проходить наша встреча на "Олд Траффорд". Они собираются обороняться, а мы — много контролировать мяч. В некоторых матчах они защищаются, но в последнее время я вижу, что они действуют агрессивно. Считаю, что у "Манчестер Юнайтед" — сильная и отличная команда. У меня хорошее мнение о "Юнайтед", я уважаю этот клуб.

Это дерби всегда проходит особенно. Конечно, в этом сезоне другая ситуация, поскольку мы боремся только за второе место, а не за чемпионский титул. У "Юнайтед" же своя важная задача — попасть в Лигу чемпионов. Что касается нас, то для "Сити" это дерби - подготовка к двум важнейшим матчам плей-офф против "Реала" и "Ньюкасла", плюс возможность улучшить свою игру. А лучшего шанса для улучшения, чем игра против "Манчестер Юнайтед", просто не может быть", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.