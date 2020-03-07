Арсенал - Вест Хэм. Прогноз на матч АПЛ

В первом круге чемпионата "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" 3:1, однако в прошлом году состоялся еще один матч – в январе "молотобойцы" нанесли поражение "канонирам" 1:0. При этом с 2015-го года на "Эмирейтс" не может выиграть "Вест Хэм". Неоднозначные отношения между соперниками, хотя, конечно, команда Артеты в этой паре явный фаворит.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Арсенал 17:00 Вест Хэм

"Канониры" не проигрывают в семи последних матчах чемпионата, после неудачи в игре с "Челси" (1:2) в декабре прошлого года. В двух последних поединках "Арсенал" обыграл "Ньюкасл" 4:0 и "Эвертон" 3:2. Похоже, хорошую форму набрали лондонцы, однако недавно в Лиге Европы "Олимпиакос" обыграл подопечных Артеты, не все так хорошо в команде.

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"Вест Хэм" в прошлом туре прервал серию из восьми матчей без побед, обыграв "Саутгемптон" 3:1. Очень сложный календарь у "молотобойцев", последние соперники очень непростые – "Ман Сити", "Ливерпуль", "Лестер", теперь "Арсенал". Еще и затягивается возвращение на поле Андрея Ярмоленко, не раньше 15 марта сыграет за свою команду украинец.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

"Вест Хэм" выбрался из подвалов турнирной таблицы, но в этом туре вполне может снова оказаться в зоне вылета. Необходима победа гостям на "Эмирейтс". Но очки также необходимы и "Арсеналу", который в случае победы может вплотную подобраться к группе лидеров. Задачу попадания в еврокубки для "канониров" никто не отменял. Прогноз: победа хозяев 2:1.