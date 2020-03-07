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Бернли - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 07.03.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния на Терф Мур
"Тоттенхэм" не рассматривается фаворитом в матче с "Бернли", в двух последних встречах "шпоры" проиграли "Вулверхэмптону" и "Челси", а общая серия из поражений во всех турнирах команды Моуриньо составляет четыре поединка.
"Бернли" не проигрывал в шести последних матчах Премьер-лиги, среди которых победы над "Лестером" и "Ман Юнайтед", а также ничья с "Арсеналом". Еще один лондонский клуб вполне может пострадать от подопечных Шона Дайча.
АПЛ. 29-й тур
Стадион: Терф Мур (Бернли)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Бернли 19:30 Тоттенхэм
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка
Телетрансляция на канале Сетанта