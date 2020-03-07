Бернли - Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Тоттенхэм" не рассматривается фаворитом в матче с "Бернли", в двух последних встречах "шпоры" проиграли "Вулверхэмптону" и "Челси", а общая серия из поражений во всех турнирах команды Моуриньо составляет четыре поединка.

"Бернли" не проигрывал в шести последних матчах Премьер-лиги, среди которых победы над "Лестером" и "Ман Юнайтед", а также ничья с "Арсеналом". Еще один лондонский клуб вполне может пострадать от подопечных Шона Дайча.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Бернли 19:30 Тоттенхэм

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка

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