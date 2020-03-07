Артета готов вернуть Мхитаряна в Арсенал

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у плеймейкера Генриха Мхитаряна все еще есть будущее в лондонском клубе.

Прибыв на "Эмирейтс" в январе 2018 из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса, Мхитарян не нашел своего места в планах Унаи Эмери, предшественника Артеты.

Генрих принял участие в трех из первых четырех матчей "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиге, после чего был отправлен в "Рому" на правах аренды.

31-летний армянин неплохо освоился в Италии, забив шесть голов и отдав три результативные передачи, а наставник "Ромы" Пауло Фонсека уже заявил, что хотел бы сохранить игрока в клубе. Однако Артета предлагает Мхитаряну вернуться.