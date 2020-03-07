Переговоры Арсенала с Обамеянгом о новом контракте зашли в тупик – СМИ

Будущее Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенале" находится под большим вопросом.

Нынешнее соглашение габонца с клубом истекает в 2021 году. Его зарплата составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

По информации Daily Mail, агент игрока уведомил руководство лондонского клуба о том, что его клиент хочет зарабатывать 300 тысяч фунтов за 7 дней. Клуб категорически отказывается удовлетворять эти запросы.

Напомним, Обамеянг перебрался в "Арсенал" в январе 2018 года за 64 миллиона евро.