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Переговоры Арсенала с Обамеянгом о новом контракте зашли в тупик – СМИ

Англия
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Габонец может покинуть "канониров" уже летом

Переговоры Арсенала с Обамеянгом о новом контракте зашли в тупик – СМИ
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Будущее Пьера-Эмерика Обамеянга в "Арсенале" находится под большим вопросом.

Нынешнее соглашение габонца с клубом истекает в 2021 году. Его зарплата составляет 200 тысяч фунтов в неделю.

По информации Daily Mail, агент игрока уведомил руководство лондонского клуба о том, что его клиент хочет зарабатывать 300 тысяч фунтов за 7 дней. Клуб категорически отказывается удовлетворять эти запросы.

Напомним, Обамеянг перебрался в "Арсенал" в январе 2018 года за 64 миллиона евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг
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