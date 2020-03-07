  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Анчелотти ожидает тёплый приём на Стэмфорд Бридж
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Анчелотти ожидает тёплый приём на Стэмфорд Бридж

Англия
(1 голосов)

Завтра папа Карло встретиться с бывшим клубом

Лэмпард: Анчелотти ожидает тёплый приём на Стэмфорд Бридж
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что завтра экс-наставнику "синих Карло Анчелотти окажут тёплый приём на "Стэмфорд Бридж", куда итальянец пожалует вместе с "Эвертоном".

В этот уикенд Анчелотти навестит клуб, в котором он провел два года своей тренерской карьеры. В сезоне 2009/10 Карло выиграл с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Англии, но уже спустя 12 месяцев был уволен, несмотря на второе место в чемпионате.

"Какой прием ожидает Анчелотти на "Стэмфорд Бридж"? Очень хороший прием. Он пользовался большим уважением внутри клуба, и я думаю, фанаты тоже уважали его, пока он здесь работал.

Он был джентльменом, великолепным тренером. Лично я обожал работать с ним, и я думаю, ему обеспечен отличный прием. Он отлично ладит с людьми, он умеет выстраивать отношения с игроками, он был очень хорош в плане тактики, а также обладал спокойным нравом.

Я просто наслаждался работой с ним. Думаю, мы были очень успешны в его первый год, сделав дубль. Я продолжал общаться с ним и, повторюсь, испытываю огромное уважение к нему", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Матч "Челси" – "Эвертон" пройдёт завтра, 8 марта. Игра стартует в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Фрэнк Лэмпард Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...