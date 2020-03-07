Лэмпард: Анчелотти ожидает тёплый приём на Стэмфорд Бридж

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард пообещал, что завтра экс-наставнику "синих Карло Анчелотти окажут тёплый приём на "Стэмфорд Бридж", куда итальянец пожалует вместе с "Эвертоном".

В этот уикенд Анчелотти навестит клуб, в котором он провел два года своей тренерской карьеры. В сезоне 2009/10 Карло выиграл с "синими" Премьер-Лигу и Кубок Англии, но уже спустя 12 месяцев был уволен, несмотря на второе место в чемпионате.

"Какой прием ожидает Анчелотти на "Стэмфорд Бридж"? Очень хороший прием. Он пользовался большим уважением внутри клуба, и я думаю, фанаты тоже уважали его, пока он здесь работал.

Он был джентльменом, великолепным тренером. Лично я обожал работать с ним, и я думаю, ему обеспечен отличный прием. Он отлично ладит с людьми, он умеет выстраивать отношения с игроками, он был очень хорош в плане тактики, а также обладал спокойным нравом.

Я просто наслаждался работой с ним. Думаю, мы были очень успешны в его первый год, сделав дубль. Я продолжал общаться с ним и, повторюсь, испытываю огромное уважение к нему", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.