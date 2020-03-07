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Анчелотти: Планирую вывести Эвертон в Лигу Чемпионов

Англия
(2 голосов)

Папа Карло всё ещё полон амбиций

Анчелотти: Планирую вывести Эвертон в Лигу Чемпионов
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что его команде не хватает трех игроков, чтобы стать реальным претендентом на попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Думаю, попадание в Лигу Чемпионов — реалистичная цель для "Эвертона" на следующий сезон. Да, реалистичная. Мы должны укрепить свой состав летом, и тогда мы сможем побороться за попадание в Лигу Чемпионов. Это реалистичная цель, учитывая то, что я вижу сейчас.

Я серьезно. Если бы я не чувствовал, что мы не в состоянии побороться за попадание в Лигу Чемпионов, я бы не говорил этого. Однако я думаю, нам это будет под силу, если мы укрепим свой состав летом.

Как много игроков нам нужно? Не думаю, что много, да и поменять много игроков невозможно. Думаю, с двумя-тремя правильными игроками мы сможем побороться за высшие места", — цитирует Анчелотти Daily Mirror.

Анчелотти возглавил "Эвертон" в декабре. Под его руководством "ириски" провёл 11 матчей, выиграв 5 из них и сведя 3 игры к ничьей.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
07.03.2020 в 16:24
Да-да, Эвертон не только выйдет в Лигу Чемпионов, но и выиграет её. Возможно. Когда-то. Но явно не в ближайшие годы.
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