Ливерпуль - Борнмут 2:1. Магия Энфилда

Пощекотали нервы своим болельщикам "красные". Уже на девятой минуте умудрились пропустить хозяева - великолепную комбинацию разыграли гости, Лерма прострелил в центр на Уилсона, который с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Оборона "Ливерпуля" повторяет ошибки первой части сезона. В 16 матчах этого чемпионата команда Клоппа первой вытягивала мяч из сетки, но потом все же вырывала победу, больше, чем любая другая команда АПЛ.

Отыграться получилось после того, как Мане перехватил мяч и разогнал стремительный выпад, отдал не очень удобный пас на Салаха, который мастерски пробил в ближний угол. А затем забил и сам Мане, снова перехват в центре поля, ван Дейк отдал класный пас на сенегальца, форвард блестяще реализовал выход один в один с голкипером.

С начала сезона Мохамед Салах и Садио Мане забили 27 голов в домашних матчах "красных" в Премьер-лиги. Вот уж и вправду настоящая ударная сила мерсисайдцев, грозное оружие.

Мог забивать во втором тайме и Фирмино, Окслейд-Чемберлен, затям опять Мане, а у гостей выделим удары Фрэйзэра и Уилсона. "Борнмут" как мог сопротивлялся, мог воспользоваться определенной нерасторопностью соперника, но про кризис в "Ливерпуле" говорить очень рано. Да и спад вполне умеренный (невозможно же весь сезон провести на одном дыхании). Команда Клоппа выполнила в этом матче два главных задания - добыла победу и сохранила силы на следующие матчи. Уже в среду на своем поле мерсисайдцы примут "Атлетико", которому обязательно надо забивать, после гостевого поражения 0:1.

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль - Борнмут 2:1

Голы: Салах 25, Мане 33 - Уилсон 9

Ливерпуль: 13. Адриан, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Ориги 90+2), 10. Мане, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Лаллана 84).

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. С. Кук (Симпсон 19), 5. Аке, 15. Смит, 8. Лерма (Гослинг 80), 16. Л. Кук, 17. Стейси, 24. Фрэйзер, 29. Биллинг, 19. Станислас (Соланке 68), 13. К. Уилсон.

Предупреждения: К. Уилсон 90+2