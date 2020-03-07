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Уан-Биссака: Я знаю, что МЮ способен брать трофеи. Мы идем в правильном направлении

Англия
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Защитник "красных дьяволов" высказался насчет прогресса команды

Уан-Биссака: Я знаю, что МЮ способен брать трофеи. Мы идем в правильном направлении
Новина українською

Правый защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Уан-Биссака поделился мыслями насчет прогресса "красных дьяволов".

"Думаю, что сейчас наше положение лучше, чем когда я присоединился к клубу. Мы стартовали не так хорошо, как ожидалось, поэтому сейчас мы движемся в правильном направлении. Я пришел в этот клуб, чтобы выиграть трофеи, и я знаю, что эта команда способна брать трофеи. Мы идем в правильном направлении.

Думаю, что завоевание первого трофея при Сульшере сильно поможет нам, добавит нам уверенности. Оле хочет, чтобы мы мыслили именно так: он хочет, чтобы мы взяли первый трофей, перешли к следующему и так далее", – рассказал Аарон Уан-Биссака.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Аарон Ван-Биссака
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Источник:
manutd.com
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