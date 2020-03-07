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Юрген Клопп: Уверенность нельзя положить в карман и носить всю жизнь

Англия
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Наставник мерсисайдцев поделился мыслями после победы над "Борнмутом"

Юрген Клопп: Уверенность нельзя положить в карман и носить всю жизнь
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Борнмутом" в рамках 29-го тура АПЛ.

"Я знаю, на что способны ребята, но не я играю, а они. Мы уже говорили, уверенность – это не то, что ты получаешь, кладешь в карман и носишь всю оставшуюся жизнь. Она приходит и уходит. Это чувство нужно, когда все получается.

Нужно бороться изо всех сил, это главное. Сейчас у нас 82 очка, здорово. Мы должны продолжать борьбу, как следует биться против любого соперника, это мы сделали и сегодня", – рассказал Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Борнмут (Англия)
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Источник:
BBC
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