Юрген Клопп: Уверенность нельзя положить в карман и носить всю жизнь

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Борнмутом" в рамках 29-го тура АПЛ.

"Я знаю, на что способны ребята, но не я играю, а они. Мы уже говорили, уверенность – это не то, что ты получаешь, кладешь в карман и носишь всю оставшуюся жизнь. Она приходит и уходит. Это чувство нужно, когда все получается.

Нужно бороться изо всех сил, это главное. Сейчас у нас 82 очка, здорово. Мы должны продолжать борьбу, как следует биться против любого соперника, это мы сделали и сегодня", – рассказал Юрген Клопп.