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Ливерпуль - Борнмут 2:1. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Исход матча решился в первом тайме

Ливерпуль - Борнмут 2:1. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 29-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Борнмут".

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Ливерпуль - Борнмут 2:1

Голы: Салах 25, Мане 33 - Уилсон 9

Ливерпуль: 13. Адриан, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Ориги 90+2), 10. Мане, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Лаллана 84).

Борнмут: 12. Рэмсдейл, 3. С. Кук (Симпсон 19), 5. Аке, 15. Смит, 8. Лерма (Гослинг 80), 16. Л. Кук, 17. Стейси, 24. Фрэйзер, 29. Биллинг, 19. Станислас (Соланке 68), 13. К. Уилсон.

Предупреждения: К. Уилсон 90+2

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В статье: АПЛ Ливерпуль Борнмут (Англия)
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