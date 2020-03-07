АПЛ. Арсенал обыгрывает Вест Хэм, Шеффилд справляется с Норвичем

АПЛ. 29-й тур

Победил в матче сильнейший, но при этом преимущество "канониров" оказалось совсем не очевидное. На каждый момент гости отвечали своей атакой, хотя поединок получился не очень богатым на события.

Папастатопулос и Нкетиа имели хорошие возможности для взятия ворот, затем Ляказетт хорошо вышел на замену и добавил агрессии атакам "Арсенала". У "Вест Хэма" понравился за смелость Боуэн, а также Антонио имел шанс забить - немного не хватило точности.

Героем встречи стал Ляказетт, который отправил мяч в сетку после скидки от Озила. Арбитр еще долго изучал видео повтор, но гол все же засчитал. Почти сразу после пропущенного мяча "молотобойцы" могли отыграться, но Лено взял сложнейший удар Алле. Во многом повезло команде Артеты, ведь более сильный соперник вполне мог бы воспользоваться ошибками обороны лондонцев.

Тем временем, "Арсенал" поднимается выше в турнирной таблице и всего три очка отделяют его от еврокубковой зоны. "Вест Хэм" пребывает критично близко к зоне вылета.

Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Арсенал - Вест Хэм 1:0

Голы: Ляказетт 80

Арсенал: 1. Лено, 5. Папастатопулос, 23. Луис, 6. Мари, 8. Себальос, 34. Джака, 87. Сака, 10. Озил (Бельерин 89), 14. Обамеянг, 19. Пепе (Ляказетт 59), 30. Нкетиа (Нельсон 69).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 16. Нобл (Соучек 81), 18. Форнальс (Андерсон 87), 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн (Снодграсс 90), 22. Алле, 52. Нгакиа.

Предупреждения: Папастатопулос 63 - Форнальс 9, Антонио 90+3

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"Волки" и "Чайки" решают разные задачи в этом чемпионате, первые реально претендуют на место в первой пятерке, вторые ведут отчаянную борьбу за то, чтобы сохранить прописку в элите. Но в этом поединке соперники выглядели примерно равными по силе коллективами. Хозяева создали больше моментов, правда, так ни один и не реализовали, это становится проблемой для "Вулверхэмптона". Сложно сказать, кого больше устроила эта ничья.

Стадион: Молинью (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Брайтон 0:0

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"Кристал Пэлас" выдал очень качественный первый тайм, "Уотфорду" пришлось в обороне очень постараться, чтобы пропустить всего один мяч. После паса Макартура великолепный гол забил Айю. Гол получился очень красивый, но, к сожалению, он стал единственным. Во втором тайме "шмели" могли сравнять счет, но опять же сказалась реализация моментов, точнее ее отсутствие.

Стадион: Селлхерст Парк (Лондон)

Кристал Пэлас - Уотфорд 1:0

Голы: Айю 28

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Несмотря на то, что на "Сэнт-Мэри" был забит всего один мяч, поединок получился интригующим и богатым на события. Градус встречи оказался достаточно высоким, еще в первом тайме Дженепо наступил на ногу сопернику, едва не сломав конечность, арбитр посмотрел видео повтор и удалил его. Затем за игру рукой Буффала арбитр назначил справедливый пенальти и Ричи не смог его реализовать. Дожать хозяев и забить решающий гол удалось Сент-Максимену, в таранном стиле продавил он защитника и здорово пробил в дальний угол.

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Ньюкасл 0:1

Голы: Сент-Максимен 79

Нереализованный пенальти: Ричи 45

Удаление: Дженепо 28

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"Клинки" продлевают свою серию без поражений до шести матчей (пять из них победные). Всего в чемпионате у "Шеффилда" уже 11 побед, в этот раз хватило всего одного точного удара, чтобы набрать три очка. "Норвич" находится на последнем месте в турнирной таблице, но иногда выдает невероятные игры, как, например, недавняя победа над "Лестором". Однако тут "Шеффилд" серьезно отнесся к "канарейкам", которым терять уже нечего. Возможно, поэтому и был забит в матче всего один гол, "клинки" сделали все возможное, чтобы сдержать "Норвич", и контроль мяча гостям не помог.

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Норвич 1:0

Голы: Шарп 35