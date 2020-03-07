Наставник Борнмута Хау: С Ливерпулем мы владели мячом и через несколько секунд пропускали

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в рамках 29-го тура АПЛ.

"Мы действительно старались – хорошо начали и выглядели опасно на контратаках. Два гола "Ливерпуля" пришли в момент нашего выхода из обороны в атаку – соперник прессинговал, когда это было важно.

В случае с первым голом мы допустили ошибку, да и второй мяч в наши ворота был похожим – мы владели мячом и через несколько секунд пропускали. Потеря Кука – важный момент, а Биллинг в конце матча с трудом двигался. Так что мы не могли всеми силами навалиться на "Ливерпуль".

Последние шесть матчей мы прогрессируем, в игре заметны улучшения. И это придает нам уверенности в оставшихся матчах", – рассказал наставник "Борнмута".