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Наставник Борнмута Хау: С Ливерпулем мы владели мячом и через несколько секунд пропускали

Англия
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Эдди Хау подвел итоги поражения от "Ливерпуля"

Наставник Борнмута Хау: С Ливерпулем мы владели мячом и через несколько секунд пропускали
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Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау прокомментировал поражение от "Ливерпуля" в рамках 29-го тура АПЛ.

"Мы действительно старались – хорошо начали и выглядели опасно на контратаках. Два гола "Ливерпуля" пришли в момент нашего выхода из обороны в атаку – соперник прессинговал, когда это было важно.

В случае с первым голом мы допустили ошибку, да и второй мяч в наши ворота был похожим – мы владели мячом и через несколько секунд пропускали. Потеря Кука – важный момент, а Биллинг в конце матча с трудом двигался. Так что мы не могли всеми силами навалиться на "Ливерпуль".

Последние шесть матчей мы прогрессируем, в игре заметны улучшения. И это придает нам уверенности в оставшихся матчах", – рассказал наставник "Борнмута".

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В статье: АПЛ Ливерпуль Борнмут (Англия) Эдди Хау
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Источник:
BBC
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