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Арсенал - Вест Хэм 1:0. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Минимальная победа "пушкарей" над "молотобойцами"

Арсенал - Вест Хэм 1:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 29-го тура АПЛ "Арсенал" - "Вест Хэм".

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Арсенал - Вест Хэм 1:0

Голы: Ляказетт 80

Арсенал: 1. Лено, 5. Папастатопулос, 23. Луис, 6. Мари, 8. Себальос, 34. Джака, 87. Сака, 10. Озил (Бельерин 89), 14. Обамеянг, 19. Пепе (Ляказетт 59), 30. Нкетиа (Нельсон 69).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 21. Огбонна, 23. Диоп, 16. Нобл (Соучек 81), 18. Форнальс (Андерсон 87), 30. Антонио, 41. Райс, 17. Боуэн (Снодграсс 90), 22. Алле, 52. Нгакиа.

Предупреждения: Папастатопулос 63 - Форнальс 9, Антонио 90+3

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В статье: Арсенал (Лондон) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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