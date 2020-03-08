Матич договорился о новом контракте с МЮ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич согласовал со своим клубом новый контракт.

Предыдущий контракт Матича истекал уже в конце этого сезона, однако клуб и игрок договорились о продлении сотрудничества.

"Он останется здесь. Да, на 100 процентов. Мы договорились с ним, поэтому он останется", — приводит слова Сульшера Daily Mirror.

Издание предполагает, что речь идет не об опции продления действующего соглашения на 12 месяцев, а о совершенно новом двухлетнем контракте.

Добавим, что Матич сыграл 14 из 17 последних матчей "Юнайтед" и забил победный гол в дерби с "Манчестер Сити" в рамках Кубка Лиги в январе, прежде чем схлопотать удаление. Как раз с "горожанами" "дьяволы" и встречаются в воскресенье.