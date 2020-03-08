Тэмми Абрахам отклонил предложение Челси о новом контракте

Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам отклонил предложение клуба о новом контракте, сообщает Daily Mirror.

По информации источника, 22-летний англичанин хочет зарабатывать не меньше, чем Каллум Хадсон-Одои, который в сентябре подписал соглашение с "синими", по которому он получает 180 тысяч фунтов в неделю. Нынешнее предложение Тэмми от лондонского клуба ниже этой планки.

Контракт Абрахама с "Челси" истекает в июле 2022 года. В этом сезоне Тэмми забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 25 матчах АПЛ.