Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тэмми Абрахам отклонил предложение Челси о новом контракте
Форвард хочет зарабатывать не меньше 180 тысяч в неделю
Нападающий "Челси" Тэмми Абрахам отклонил предложение клуба о новом контракте, сообщает Daily Mirror.
По информации источника, 22-летний англичанин хочет зарабатывать не меньше, чем Каллум Хадсон-Одои, который в сентябре подписал соглашение с "синими", по которому он получает 180 тысяч фунтов в неделю. Нынешнее предложение Тэмми от лондонского клуба ниже этой планки.
Контракт Абрахама с "Челси" истекает в июле 2022 года. В этом сезоне Тэмми забил 13 голов и отдал 4 ассиста в 25 матчах АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...