  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Уверенность приходит и уходит, её не положишь в карман
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Уверенность приходит и уходит, её не положишь в карман

Англия
(1 голосов)

"Красные" вернулись на победный путь?

Клопп: Уверенность приходит и уходит, её не положишь в карман
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу над "Борнмутом" (2:1) в 29-м туре АПЛ.

К вчерашнему поединку "красные" подходили с тремя поражениями в четырёх матчах, что не могло не вызвать вопросы о психологическом состоянии дружины Клоппа.

"Я знаю, на что способны парни, но играю не я — играют они. Мы уже говорили об этом прежде: уверенность — это не то, что ты берешь, кладешь в карман и сохраняешь на всю оставшуюся жизнь. Она приходит и уходит.

Ты нуждаешься в этом ощущении, что у тебя получается. Самое важное — упорно сражаться, но у нас 82 очка, и это очень приятно. Нам нужно продолжать сражаться. Мы должны каждому давать настоящий бой, как сегодня", — цитирует Клоппа BBC.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Борнмут (Англия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...