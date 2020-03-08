Клопп: Уверенность приходит и уходит, её не положишь в карман

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал волевую победу над "Борнмутом" (2:1) в 29-м туре АПЛ.

К вчерашнему поединку "красные" подходили с тремя поражениями в четырёх матчах, что не могло не вызвать вопросы о психологическом состоянии дружины Клоппа.

"Я знаю, на что способны парни, но играю не я — играют они. Мы уже говорили об этом прежде: уверенность — это не то, что ты берешь, кладешь в карман и сохраняешь на всю оставшуюся жизнь. Она приходит и уходит.

Ты нуждаешься в этом ощущении, что у тебя получается. Самое важное — упорно сражаться, но у нас 82 очка, и это очень приятно. Нам нужно продолжать сражаться. Мы должны каждому давать настоящий бой, как сегодня", — цитирует Клоппа BBC.