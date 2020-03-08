Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ

На протяжении последних лет "Ман Сити" подходит к дерби с "Ман Юнайтед" в роли явного фаворита, но "красные дьяволы" регулярно доставляют серьезные проблемы "горожанам". Правда, на "Олд Траффорде" подопечные Гвардиолы выступают очень неплохо – три победы в трех последних матчах. А вот в чемпионате последнее свидание соперников завершилось гостевой победой "МЮ" 2:1, а также 29 января в Кубке лиги Англии встречались эти соперники и команда Сульшера минимально обыграла принципиального соперника 1:0. Хотя дальше в Кубке все равно прошел "Ман Сити".

АПЛ. 29-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Манчестер Юнайтед 18:30 Манчестер Сити

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У "МЮ" в активе серия из девяти матчей без поражений (во всех турнирах), шесть из них победные. При Сульшере это рекордная серия, которая вселяет в болельщиков команды осторожный оптимизм. В этот мид-уик в Кубке Англии "Ман Юнайтед" в хорошем стиле разгромил "Дерби Каунти" 3:0. Ранее был разгром "Брюгге" в Лиге Европы 5:0. А вот в чемпионате в последней игре не удалось победить - ничья с "Эвертоном" 1:1.

Команда Гвардиолы имеет серию из пяти побед подряд, похоже, как и в прошлом сезоне именно на весну Пеп подвел команду к пику своей формы (или близко к ней). Победы "Ман Сити" довольно скромные, с минимальным преимуществом, словно берегут силы "горожане" - "Шеффилд Уэнсдей" 1:0, "Астон Вилла" 2:1, "Реал" 2:1.

В турнирной таблице АПЛ манчестерские команды разделяет пропасть в 15 очков. "Ман Сити" идет вторым и имеет еще теоретические шансы догнать "Ливерпуль", или будут стараться не подпустить к себе "Лестер". У "Ман Юнайтед" мотивация более серьезная – от "Челси", который на четвертом месте, "горожан" отделяет всего три балла, есть необходимость побороться за зону Лиги Чемпионов.

Отметим, что в восьми последних матчах эти соперники не играли между собой вничью – с апреля 2017-го (0:0). При этом интересная тенденция просматривается, в этих восьми матчах шесть побед в активе гостей.

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СТАТИСТИКА

Всего сыграно 182 матча;

76 побед МЮ, 52 ничьи, 54 победы Ман Сити

Общий счет – 263:249

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У "Ман Юнайтед" больше травмированных игроков, чем у "Ман Сити". Грант, Погба, Рашфорд точно не сыграют, под вопросом Джеймс, Магуайер и Фосу-Менса. У гостей в лазарете Лапорт, а также было небольшое повреждение у де Брюйне. Восстановился после травмы Зане, но, похоже, на него Гвардиола уже не рассчитывает. Зинченко просидел матч с "Шеффилд Уэнсдей" в запасе, теперь ожидаем увидеть его в старте.

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фернандеш, Ван-Биссака, Матич, МакТоминай, Фред, Гринвуд, Марсьяль.

Манчестер Сити: Браво, Стоунз, Фернандиньо, Отаменди, Зинченко, Родри, Б. Силва, Д. Силва, Жезус, Стерлинг, Марез.

ПРОГНОЗ

В футбольных матчах прогнозы часто дело очень неблагодарное, а в дерби уж тем более. Тем не менее, на сегодня "Ман Сити" считается условным фаворитом, но класс команд примерно равен. Есть основания предполагать, что серия без ничьих будет прервана, а сама игра пройдет под девизом "Никто не хочет проигрывать". Прогноз: ничья 1:1.